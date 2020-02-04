«جرش».. سياحة فوق البحرعين على «خميس مشيط»

المناطق - الرياض

كانت تسمى قديماً منطقة جرش، تمتاز بكونها رابع مركز تجاري على مستوى البلاد، وتقع في منطقة عسير جنوب غرب المملكة، وتعتبر خميس مشيط خامس أكبر مدينة من حيث السكان في السعودية وهي تقع على ارتفاع 1850مترا من سطح البحر، للمدينة أهمية سياحية وتجارية مهمة في منطقة عسير إذ تتميز بطقسها المعتدل صيفاً، وكثرة الأمطار، وقربها من المنتزهات الطبيعية. وعرفت قديماً بمكانتها التجارية الإقليمية إذ تعتبر أسواقها الرافد الرئيسي لتوفير المؤن والسلع لأبناء المنطقة ولروادها والعابرين بطريقها.

من أهم المحاصيل الزراعية بخميس مشيط التمور والقمح والشعير والذرة وزراعة الفواكه مثل الرمان والعنب والمشمش والخوخ والسفرجل.

وظهر اهتمام الأهالي بالزراعة منذ زمن بعيد، فقد قاموا بصناعة بعض الأدوات البسيطة لجني الحبوب وتخزينها.