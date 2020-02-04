احدث الأخبار

«جرش».. سياحة فوق البحرعين على «خميس مشيط»
أبرز المواد
 بطريقة تستخدم لأول مرة عالميا.. فريق طبي سعودي ينقذ حياة طفل مصاب بمرض وراثي نادر منذ ولادته
أبرز المواد
 قتلى وجرحى في إطلاق نار عشوائي بجامعة تكساس الأمريكية
أبرز المواد
 جائزة أمير تبوك للمزرعة النموذجية تعقد اجتماعها الأول
منطقة تبوك
 جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك تنظم دورتين لطلاب وطالبات جامعة تبوك بعد غد
منطقة تبوك
 الرياض تشهد حفل تدشين “طواف السعودية 2020” للدراجات الهوائية
أبرز المواد
 مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتفقد المراكز والفروع التابعة للوزارة بمنطقة عسير
منطقة عسير
 بلدية طريف تتلف ٢ طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك
منطقة الحدود الشمالية
 علماء صينيون: الخفافيش مصدر فيروس كورونا الجديد
أبرز المواد
 مصرع 13 طفلا وجرح 40 آخرين دهسا بالأقدام في مدرسة كينية
أبرز المواد
 أكثر من 14 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم
أبرز المواد
 اليونيسف: 6500 طفل ينزحون يوميا بسبب القتال شمال غرب سوريا
أبرز المواد
«جرش».. سياحة فوق البحرعين على «خميس مشيط»

«جرش».. سياحة فوق البحرعين على «خميس مشيط»

أبرز المواد
بطريقة تستخدم لأول مرة عالميا.. فريق طبي سعودي ينقذ حياة طفل مصاب بمرض وراثي نادر منذ ولادته

بطريقة تستخدم لأول مرة عالميا.. فريق طبي سعودي ينقذ حياة طفل مصاب بمرض وراثي نادر منذ ولادته

أبرز المواد
قتلى وجرحى في إطلاق نار عشوائي بجامعة تكساس الأمريكية

قتلى وجرحى في إطلاق نار عشوائي بجامعة تكساس الأمريكية

أبرز المواد
جائزة أمير تبوك للمزرعة النموذجية تعقد اجتماعها الأول

جائزة أمير تبوك للمزرعة النموذجية تعقد اجتماعها الأول

منطقة تبوك

«جرش».. سياحة فوق البحرعين على «خميس مشيط»

«جرش».. سياحة فوق البحرعين على «خميس مشيط»
http://almnatiq.net/?p=827254
المناطق - الرياض

كانت تسمى قديماً منطقة جرش، تمتاز بكونها رابع مركز تجاري على مستوى البلاد، وتقع في منطقة عسير جنوب غرب المملكة، وتعتبر خميس مشيط خامس أكبر مدينة من حيث السكان في السعودية وهي تقع على ارتفاع 1850مترا من سطح البحر، للمدينة أهمية سياحية وتجارية مهمة في منطقة عسير إذ تتميز بطقسها المعتدل صيفاً، وكثرة الأمطار، وقربها من المنتزهات الطبيعية. وعرفت قديماً بمكانتها التجارية الإقليمية إذ تعتبر أسواقها الرافد الرئيسي لتوفير المؤن والسلع لأبناء المنطقة ولروادها والعابرين بطريقها.

من أهم المحاصيل الزراعية بخميس مشيط التمور والقمح والشعير والذرة وزراعة الفواكه مثل الرمان والعنب والمشمش والخوخ والسفرجل.

وظهر اهتمام الأهالي بالزراعة منذ زمن بعيد، فقد قاموا بصناعة بعض الأدوات البسيطة لجني الحبوب وتخزينها.

روابط ذات صلة

بطريقة تستخدم لأول مرة عالميا.. فريق طبي سعودي ينقذ حياة طفل مصاب بمرض وراثي نادر منذ ولادته

بطريقة تستخدم لأول مرة عالميا.. فريق طبي سعودي ينقذ حياة طفل مصاب بمرض وراثي نادر منذ ولادته
قتلى وجرحى في إطلاق نار عشوائي بجامعة تكساس الأمريكية

قتلى وجرحى في إطلاق نار عشوائي بجامعة تكساس الأمريكية
الرياض تشهد حفل تدشين “طواف السعودية 2020” للدراجات الهوائية

الرياض تشهد حفل تدشين “طواف السعودية 2020” للدراجات الهوائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*