الشرعية تشدد الخناق على المليشيا في تعز

المناطق - الرياض

أفشل الجيش اليمني الوطني أمس (السبت) هجمات حوثية متكررة ومحاولات للتسلل في صنعاء والبيضاء، مكبداً مليشيا الانقلاب خسائر فادحة بالأرواح والمعدات. وأعلن مصدر عسكري لـ«عكاظ»، أن قوات الشرعية تمكنت فجر أمس من إفشال هجوم حوثي على مواقع الجيش الوطني في قانية بمحافظة البيضاء وقتلت عدداً من عناصر المليشيا وأسرت 9 مسلحين بينهم قياديان ميدانيان.

وفي مديرية نهم شرق صنعاء، تمكن الجيش الوطني من قتل القيادي الحوثي «أبو الزهراء»، وجرح 16 آخرين، كما أسر أكثر من 7 عناصر حوثية. وأفاد مصدر موثوق بأن المليشيا تواصل عربدتها في عدد من جبهات القتال عبر محاولات مستميتة لتحقيق تقدم على الأرض لكنها تمنى بخسائر فادحة إذ تم تدمير 4 آليات بما تحمله من أسلحة ومسلحين في جبهة العقبة بمحافظة الجوف بقصف جوي لمقاتلات التحالف العربي.

من جهة ثانية، تحدث المتحدث باسم محور محافظة تعز العقيد عبدالباسط البحر أمس، عن معارك عنيفة يخوضها الجيش الوطني مع مليشيا الانقلاب في شرق وشمال وغرب مدينة تعز، مؤكداً أن الجيش سيطر على الجبال الإستراتيجية والمتحكمة بمنطقة الحوبان (سلسلة جبال المقرمي، والجعشاء والسلال).