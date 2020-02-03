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بومبيو: سلوك إيران خطير.. ماذا لو حصلت على «النووي»؟

بومبيو: سلوك إيران خطير.. ماذا لو حصلت على «النووي»؟
http://almnatiq.net/?p=827266
المناطق - الرياض

حذّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من مغبة حصول نظام الملالي على سلاح نووي، وأكد، على حسابه في «تويتر» أمس، أن سلوك النظام الإيراني خطير من غير سلاح نووي، متسائلاً: كيف ستكون الأمور لو حصلت طهران على سلاح نووي في ظل هذا السلوك؟

وقال: «فرضنا عقوبات على منظمة الطاقة الذرية في إيران ورئيسها علي أكبر صالحي»، متهما هذه المنظمة بأنها اللاعب الرئيسي في التصعيد النووي والابتزاز الذي يقوده النظام عبر البرنامج النووي.

وأعلنت واشنطن عقوبات جديدة على المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ورئيسها صالحي بتهمة «الاضطلاع بدور مهم في عدم احترام إيران تعهدها النووي الرئيسي عبر تجاوز سقف مخزون اليورانيوم ومستوى تخصيبه». فيما زعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أمس الأول بأن العقوبات الجديدة على البرنامج النووي لن يكون لها «أي تأثير».

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