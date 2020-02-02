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حصيلة وفيات كورونا في الصين ترتفع إلى 304 حالات

حصيلة وفيات كورونا في الصين ترتفع إلى 304 حالات
http://almnatiq.net/?p=827285
المناطق - واس

أعلنت السلطات الصينية اليوم أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 304 حالات بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.
وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت إذ سجلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

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