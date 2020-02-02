بلومبرغ يقترح فرض ضرائب جديدة على الأثرياء الأمريكيين

اقترح المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية مايكل بلومبرغ، زيادة الضرائب على الأمريكيين الأثرياء والشركات، ومن يكسبون أكثر من 5 ملايين دولار سنويا.

وتؤكد حملة بلومبرغ الانتخابية، أن “الإجراءات الضريبية المقترحة ستجمع نحو 5 تريليونات دولار خلال عشر سنوات”.

وتساعد خطة بلومبرغ على وضع الملياردير رئيس بلدية نيويورك السابق، في موقف معتدل نسبيا وسط الديمقراطيين على أمل تحدي الرئيس الحالي دونالد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري في انتخابات نوفمبر المقبل.

وتتشابه مقترحات بلومبرغ مع مقترحات جو بايدن، كما أن جميع المرشحين الديمقراطيين الرئيسيين دعوا إلى فرض ضرائب أعلى على الأمريكيين الأثرياء.

ويؤيد المرشح الديمقراطي المحتمل، إعادة فرض الضرائب التي جرى تخفيضها على الأمريكيين الأثرياء في عهد ترامب، وكذلك فرض ضريبة أعلى على الأرباح التي يحققها الأثرياء على مبيعات الأصول، ورفع الضريبة على الشركات إلى 28 في المئة من 21 في المئة في الوقت الحالي.