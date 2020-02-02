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الأميرة فهدة بنت فهد تكرم الفائزات بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للقران الكريم لذوي الإعاقة بجـــازان

الأميرة فهدة بنت فهد تكرم الفائزات بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للقران الكريم لذوي الإعاقة بجـــازان

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الأميرة فهدة بنت فهد تكرم الفائزات بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للقران الكريم لذوي الإعاقة بجـــازان

الأميرة فهدة بنت فهد تكرم الفائزات بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للقران الكريم لذوي الإعاقة بجـــازان
http://almnatiq.net/?p=827311
المناطق - فضة عطيف

رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز ، عضوة مجلس إدارة الجمعية حفل ختام جمعية الأطفال ذوي الإعاقة امس ، على جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم في الدورة 24 بمركز الجمعية بجازان .

وتضمن الحفل كلمة الأمانة العامة للجائزة التي ألقتها مها بوحيمد استعرضت خلالها مراحل الجائزة وأشادت بالدعم غير المحدود من قبل سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية والأمانة العامة والإدارة التنفيذية لأمانة الجائزة ونشاطاتها ، ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا عن الجائزة.

وعبرت سمو الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد ، عن تقديرها لأهداف الجائزة التي تسهم في تنشئة الأطفال على تعلم وتدبر آيات الكتاب الحكيم، وبما حققته من نتائج مميزة على صعيد دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، مشيرة إلى أن استمرار الجائزة في تحقيق هذه النجاحات الكبيرة على مدى 24 عامًا يجسد حرص راعي الجائزة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز على تعزيز نجاحاتها وتوسيع دائرة المستفيدين منها، وإيصال رسالتها إلى أكبر قاعدة ممكنة، وتعدد وتنوع برامج ومشروعات خدمة كتاب الله الكريم بالمملكة ووصولها إلى الفئات كافة .

وأشادت سمو الأميرة فهدة بنت فهد بتفاعل الأسر مع أهداف المسابقة الدينية والتربوية ، وبجهودها في تأهيل أبنائهم لحفظ القرآن الكريم، والتفاعل المميز مع برامج الجمعية التعليمية ومنها فصول القرآن الكريم بمراكزها التي تقوم بدور كبير في حفظ ما تيسر من آيات الكتاب الكريم لمنسوبي الجمعية من الأطفال ذوي الإعاقة.

وجرى خلال الحفل تكريم الفتيات الفائزات بحضور العديد من عضوات الجمعية وأمهات الأطفال المشاركين في فعاليات الجائزة.

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