بعد تعليق الرحلات.. إجلاء 10 طلاب سعوديين من ووهان

المناطق - الرياض

بعدما أعلنت الخطوط الجوية السعودية، الأحد، أن تعليق الرحلات إلى مدينة “جوانزو” الصينية يبدأ من مساء اليوم، أشارت المعلومات إلى أن طائرة سعودية أجلت طلاباً من مدينة ووهان الصينية تصل الرياض بعد نحو ساعتين.

في التفاصيل، ذكر التلفزيون الرسمي السعودي، الأحد، نقلاً عن دبلوماسي سعودي أن المملكة أجلت 10 طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأفاد التلفزيون بأن السلطات الصينية وافقت على رحلة الطيران الخاصة التي أعادت الطلاب إلى السعودية، ومن المتوقع أن تصل الرحلة إلى العاصمة الرياض بعد نحو ساعتين.

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد علّقت رحلاتها من وإلى “جوانزو” الصينية بسبب فيروس كورونا.

لا إصابات بالمملكة

يذكر أن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة كان جدد منذ أيام عدم تسجيل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وقال وزير الصحة السعودي على تويتر” لم تسجل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى الآن”. مضيفا “رفعنا الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف بشكل سريع”.



بدوره، شكر الربيعة جميع الجهات الحكومية التي تفاعلت بشكل سريع لرفع مستويات الجاهزية والتكامل، وتوفير معلومات المسافرين والرحلات وتفعيل إجراءات الوقاية في المنافذ البرية والجوية والبحرية لحماية وطننا من هذا الفيروس.

وحث وزير الصحة جميع المواطنين والمقيمين على اتباع النصائح الصحية التي تصدرها وزارة الصحة وكذلك التنبيهات من المركز الوطني للوقاية من الأمراض والجهات الرسمية الموثوقة، وعدم الالتفات للشائعات.

إجراءات للوقاية

بدورها، حددت وزارة الصحة السعودية، بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى السعودية بعد انتشاره في الصين، وذلك في دليل إرشادي تم تعميمه على المنشآت الصحية.