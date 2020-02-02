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الطواله يشارك برالي حائل نيسان ويسعى للفوز

الطواله يشارك برالي حائل نيسان ويسعى للفوز
http://almnatiq.net/?p=827327
المناطق - حائل

يشارك الشاب يعقوب الطواله في بطولة رالي حائل نيسان الدولي 2020 التي ستنطلق بعد أيام، وتعد مشاركة الطوالة الأولى في رالي حائل على سيارة من طراز جيب سفاري نيسان فئة t2 المصنفة من الاتحاد الدولي وحاصلة على جواز الدخول بسباقات العالم وطموحه تحقيق أحد المراكز المتقدمة.

وشارك يعقوب الطواله في رالي العلا نيوم ٢٠١٩ وحصل على المركز الثالث، كما شارك في مهرجان ليوا في دولة الامارات العربية المتحدة وحصل على المركز الأول في فئة ٨ سلندر للاستعراض الرملي.

وقال يعقوب الطوالة: فخور بالمشاركة لأول مرة في رالي حائل نيسان الدولي 2020 واتمنى أن أنافس المتسابقين في فئة t2 واحرز مركز متقدم في رالي حائل نيسان الدولي، مضيفا: أنه يتابع سباقات الراليات الصحراوية ويتعرف على البطولات والسيارات المشاركة فيها، ولديه حلم يسعى لتحقيقه بإحراز بطولة عالميه في عالم الراليات.

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