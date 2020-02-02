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سائق مخمور في أستراليا يدهس أطفالا لبنانيين ويقتل 4 منهم

سائق مخمور في أستراليا يدهس أطفالا لبنانيين ويقتل 4 منهم
http://almnatiq.net/?p=827330
المناطق - وكالات

دهس سائق مخمور بسيارة رباعية الدفع أطفالا لبنانيين في سيدني، فقتل 4 منهم، هم شقيقتان وشقيقهما وابنة عمتهم، وأصاب 3 آخرين بجروح خطيرة، بحسبما أعلنت السلطات في أستراليا ولبنان الأحد.

وأعلنت الشرطة الأسترالية، أن السائق البالغ من العمر 29 عاما والذي لم تكشف عن اسمه سيمثل الأحد أمام المحكمة بعدما وجهت إليه 20 تهمة، بينها القتل غير العمد والقيادة تحت تأثير الخمر، وذلك إثر الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من ليل السبت في ضاحية أوتلاندز في غرب سيدني.

وأضافت أن الأطفال كانوا على الرصيف عندما قفزت السيارة الرباعية الدفع وصدمتهم.

وبحسب الشرطة فإن القتلى الأربعة هم 3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و12 عاما، وصبي عمره 13 عاما وقد فارقوا الحياة في مكان الحادث، في حين أصيب ثلاثة أطفال آخرين، هم فتاتان وصبي، نقلوا إلى المستشفى حيث يتعالجون وحالتهم مستقرة.

والأشقاء الذين قتلوا في الحادث هم أبناء دانيال وليلى عبد الله اللذان فقدا في الحادث ثلاثة من أطفالهم الستة.

وقال دانيال عبد الله للصحافيين “لقد فقدت بالأمس ثلاثة من أطفالي. ابنة عمي بريجيت فقدت ابنتها أيضا”.

وأضاف “أشعر بأني مخدر، هذا هو على الأرجح ما أشعر به في الوقت الراهن”.

وتابع “كل ما أريد أن أقوله هو، من فضلكم، أيها السائقون، كونوا حذرين. هؤلاء الأطفال كانوا يمشون ببراءة ويستمتعون بصحبة بعضهم البعض، وهذا الصباح استيقظت وقد فقدت ثلاثة أطفال”.

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