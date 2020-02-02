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شاهد.. تركيّ يتهجم على عائلة سعودية أثناء زيارتهم لتركيا

شاهد.. تركيّ يتهجم على عائلة سعودية أثناء زيارتهم لتركيا
http://almnatiq.net/?p=827333

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل تهجّم أحد الأتراك على العائلة السعودية بحديث عدائي باللغة التركية، وتتبعه لهم داخل أحد المباني، ورغم محاولة رب الأسرة الضغط على أزرار المصعد للمغادرة؛ إلا أن المواطن التركي حالَ دون ذلك، وحاول رب الأسرة تهدئته حتى يستطيع المغادرة برفقة أسرته بسلام؛ خاصة مع تصاعد بكاء أحد الأطفال؛ إلا أنه واصل حديثه بغلظة واضحة، حتى سمح لهم أخيرًا بالرحيل.

ويُعد المقطع المتداول حلقةً من سلسلة حوادث الكراهية والابتزاز والنصب التي يتعرض لها الخليجيون والسعوديون على وجه الخصوص في تركيا؛ وهو ما دفع المغرّدين إلى تجديد دعوتهم بمقاطعة السفر إلى بلاد الأناضول.

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