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بمشاركة 20 متحدثًا.. قدموا عددًا من المحاضرات وورش العمل

جامعة القصيم تختتم «دورة الامتياز السابعة» لطلبة كليات الطب بالجامعات السعودية

جامعة القصيم تختتم «دورة الامتياز السابعة» لطلبة كليات الطب بالجامعات السعودية
http://almnatiq.net/?p=827338
المناطق - بريدة

احتضنت جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الطب، طلبة كليات الطب من الجامعات السعودية، في «دورة الامتياز السابعة»، والتي أقيمت على مدى يومين، في مسرح العيادات الطبية بالمدينة الجامعية، واختتمت فعالياتها أمس السبت، حيث تضمنت الدورة العديد من المحاضرات وورش العمل، التي قدمها ٢٠ متحدثًا من الأساتذة والاستشاريين من مختلف جامعات المملكة.

وهدفت الدورة، التي أقامتها كلية الطب بجامعة القصيم للمرة السابعة وتستهدف من خلالها طلبة الطب بكافة جامعات المملكة، إلى تقديم صورة متكاملة لخريجي كليات الطب لرسم مستقبلهم الوظيفي والتدريبي في سنة الامتياز، إضافة إلى مساعدتهم في اختيار التخصصات المناسبة لهم من خلال استفادتهم من المحاضرات وورش العمل التي قدمها نخبة من الأطباء المتميزين كل في تخصصه.

وشهدت هذه النسخة من الدورة تنفيذ ورش عمل عن طب الأسرة، والطب النفسي، وطب الأطفال، وكذلك عن عمل الأشعة التشخصية، والجراحة العامة، وطب الباطنة، وطب الطوارىء، بالإضافة إلى جراحة العظام، وطب العيون، وطب الأمراض الجلدية، وورشة عمل عن طب الأعصاب، وورشة عمل عن جراحة المسالك، وعن جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

كما تخلل الدورة عددًا من المحاضرات العلمية المتخصصة منها محاضرة عن كيفية اختيار التخصص، ومحاضرة أخرى عن كتابة السيرة الذاتية، ومحاضرة عن الطبيب المقيم، ومحاضرة عن التخطيط لسنة الامتياز، وكذلك محاضرة عن اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وطرق الاستعداد له.

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