احدث الأخبار

4 خطوات لإعلان المنشآت لوظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”
أبرز المواد
 “تكافل” تودع 2.2 مليون ريال في حسابات مدارس الجوف
منطقة الجوف
 مسؤول يمني : تقرير لجنة الخبراء يؤكد الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن
أبرز المواد
 الخدمة المدنية تطلق “منصة مسار” لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الحكومية
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 أبل تعاقب الصين بسبب “كورونا”
أبرز المواد
 “رويترز”: مقتل 20 شخصا على الأقل في تدافع بقداس في تنزانيا
أبرز المواد
 جامعة القصيم تختتم «دورة الامتياز السابعة» لطلبة كليات الطب بالجامعات السعودية
منطقة القصيم
 شاهد.. تركيّ يتهجم على عائلة سعودية أثناء زيارتهم لتركيا
أبرز المواد
 سائق مخمور في أستراليا يدهس أطفالا لبنانيين ويقتل 4 منهم
أبرز المواد
 الطواله يشارك برالي حائل نيسان ويسعى للفوز
منطقة حائل
 بعد تعليق الرحلات.. إجلاء 10 طلاب سعوديين من ووهان
أبرز المواد
4 خطوات لإعلان المنشآت لوظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”

4 خطوات لإعلان المنشآت لوظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”

أبرز المواد
“تكافل” تودع 2.2 مليون ريال في حسابات مدارس الجوف

“تكافل” تودع 2.2 مليون ريال في حسابات مدارس الجوف

منطقة الجوف
مسؤول يمني : تقرير لجنة الخبراء يؤكد الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن

مسؤول يمني : تقرير لجنة الخبراء يؤكد الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن

أبرز المواد
الخدمة المدنية تطلق “منصة مسار” لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الحكومية

الخدمة المدنية تطلق “منصة مسار” لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الحكومية

أبرز المواد

“رويترز”: مقتل 20 شخصا على الأقل في تدافع بقداس في تنزانيا

“رويترز”: مقتل 20 شخصا على الأقل في تدافع بقداس في تنزانيا
http://almnatiq.net/?p=827343
المناطق - وكالات

قال مسؤول تنزاني حكومي ، اليوم الأحد، إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 12 في تدافع وقع خلال قداس أقيم في ملعب رياضي شمال البلاد.

وملأ مئات الأشخاص الملعب، مساء أمس السبت، في بلدة موشي قرب سفوح جبل كلمنجارو، قبل أن يقع التدافع لدى مسارعتهم للتبرك “بالزيت المبارك”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مفوض منطقة موشي تأكيده “مقتل 20 في الواقعة”، مشيرا إلى أن 5 من القتلى أطفال.

وأضاف “التدافع وقع عندما كان المصلون يسارعون للحصول على الزيت المبارك”.

واجتذب القس بونيفايس موامبوسا حشودا ضخمة، بعد أن وعد المصلين الذين يسيرون على ما وصفه بأنه “زيت مبارك” بالخير والشفاء من الأمراض.

وتخشى السلطات من أن عدد القتلى قد يرتفع بسبب حجم الحشد والظلام الذي كان مخيما وقت التدافع.

روابط ذات صلة

4 خطوات لإعلان المنشآت لوظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”

4 خطوات لإعلان المنشآت لوظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”
مسؤول يمني : تقرير لجنة الخبراء يؤكد الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن

مسؤول يمني : تقرير لجنة الخبراء يؤكد الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن
الخدمة المدنية تطلق “منصة مسار” لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الحكومية

الخدمة المدنية تطلق “منصة مسار” لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الحكومية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*