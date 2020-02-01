الأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, من رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيرها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية المهد، تبدأ الساعة الرابعة من مساء اليوم وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الرابعة من مساء غدٍ.