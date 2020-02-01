احدث الأخبار

الأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 أبل تعاقب الصين بسبب “كورونا”
أبرز المواد
 “رويترز”: مقتل 20 شخصا على الأقل في تدافع بقداس في تنزانيا
أبرز المواد
 جامعة القصيم تختتم «دورة الامتياز السابعة» لطلبة كليات الطب بالجامعات السعودية
منطقة القصيم
 شاهد.. تركيّ يتهجم على عائلة سعودية أثناء زيارتهم لتركيا
أبرز المواد
 سائق مخمور في أستراليا يدهس أطفالا لبنانيين ويقتل 4 منهم
أبرز المواد
 الطواله يشارك برالي حائل نيسان ويسعى للفوز
منطقة حائل
 بعد تعليق الرحلات.. إجلاء 10 طلاب سعوديين من ووهان
أبرز المواد
 الأميرة فهدة بنت فهد تكرم الفائزات بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للقران الكريم لذوي الإعاقة بجـــازان
منطقة جازان
 بلومبرغ يقترح فرض ضرائب جديدة على الأثرياء الأمريكيين
أبرز المواد
 متحدث “العدل”: تعديلات لائحة التنفيذ تُبقي صرامة محاصرة المماطلين
أبرز المواد
 حفتر يؤكد مشاركة “الجيش الوطني الليبي” في محادثات اللجنة العسكرية “5+5”
أبرز المواد
الأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
أبل تعاقب الصين بسبب “كورونا”

أبل تعاقب الصين بسبب “كورونا”

أبرز المواد
“رويترز”: مقتل 20 شخصا على الأقل في تدافع بقداس في تنزانيا

“رويترز”: مقتل 20 شخصا على الأقل في تدافع بقداس في تنزانيا

أبرز المواد
جامعة القصيم تختتم «دورة الامتياز السابعة» لطلبة كليات الطب بالجامعات السعودية

جامعة القصيم تختتم «دورة الامتياز السابعة» لطلبة كليات الطب بالجامعات السعودية

منطقة القصيم

الأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=827349
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, من رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيرها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية المهد، تبدأ الساعة الرابعة من مساء اليوم وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الرابعة من مساء غدٍ.

روابط ذات صلة

أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام

أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام
أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن برنامج “سفراء الوسطية” بجامعة طيبة

أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن برنامج “سفراء الوسطية” بجامعة طيبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*