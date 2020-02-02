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الخدمة المدنية تطلق “منصة مسار” لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الحكومية

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يدشنها الليلة الوزير الحمدان بهدف حوكمة الإجراءات وتوحيدها في بوابة رقمية موحدة

الخدمة المدنية تطلق “منصة مسار” لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الحكومية

الخدمة المدنية تطلق “منصة مسار” لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الحكومية
http://almnatiq.net/?p=827352
المناطق - الرياض

تطلق وزارة الخدمة المدنية مساء اليوم “منصة مسار” الرقمية التي تضم حزمة من الخدمات الإلكترونية المعنية بمسيرة الموظف الحكومي بدايةً من التعيين وحتى نهاية خدمته.
وتأتي “منصة مسار” التي يدشنها معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان في حفل رسمي بهدف تحقيق الشفافية وحوكمة الإجراءات، وأتمتتها تحت بوابة رقمية موحدة، ومتوافقةً مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية.
وعملت وزارة الخدمة المدنية على انشاء “منصة مسار” الرقمية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز التحول الرقمي عبر المنظومة الوطنية الالكترونية للخدمة المدنية المندرجة تحت البعد الخامس في برنامج التحول الوطني لتحسين إنتاجية الموظف الحكومي.

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