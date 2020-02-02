احدث الأخبار

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة شمال قطاع غزة
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تحظر دخول الأجانب الذين زاروا “بؤرة” تفشي كورونا
أبرز المواد
 وصول طائرة خاصة تقل طلبة سعوديين تم إجلاؤهم من مدينة أوهان الصينية
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني تختتم مشاركتها بالندوة الإقليمية “الابتكار والأمن الإلكتروني” بالمغرب
أبرز المواد
 4 خطوات لإعلان المنشآت لوظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”
أبرز المواد
 “تكافل” تودع 2.2 مليون ريال في حسابات مدارس الجوف
منطقة الجوف
 مسؤول يمني : تقرير لجنة الخبراء يؤكد الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن
أبرز المواد
 الخدمة المدنية تطلق “منصة مسار” لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الحكومية
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 أبل تعاقب الصين بسبب “كورونا”
أبرز المواد
 “رويترز”: مقتل 20 شخصا على الأقل في تدافع بقداس في تنزانيا
أبرز المواد
 جامعة القصيم تختتم «دورة الامتياز السابعة» لطلبة كليات الطب بالجامعات السعودية
منطقة القصيم
طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة شمال قطاع غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة شمال قطاع غزة

أبرز المواد
كوريا الجنوبية تحظر دخول الأجانب الذين زاروا “بؤرة” تفشي كورونا

كوريا الجنوبية تحظر دخول الأجانب الذين زاروا “بؤرة” تفشي كورونا

أبرز المواد
وصول طائرة خاصة تقل طلبة سعوديين تم إجلاؤهم من مدينة أوهان الصينية

وصول طائرة خاصة تقل طلبة سعوديين تم إجلاؤهم من مدينة أوهان الصينية

أبرز المواد
هيئة الطيران المدني تختتم مشاركتها بالندوة الإقليمية “الابتكار والأمن الإلكتروني” بالمغرب

هيئة الطيران المدني تختتم مشاركتها بالندوة الإقليمية “الابتكار والأمن الإلكتروني” بالمغرب

أبرز المواد

هيئة الطيران المدني تختتم مشاركتها بالندوة الإقليمية “الابتكار والأمن الإلكتروني” بالمغرب

هيئة الطيران المدني تختتم مشاركتها بالندوة الإقليمية “الابتكار والأمن الإلكتروني” بالمغرب
http://almnatiq.net/?p=827366
المناطق - واس

اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني مشاركتها في الندوة الإقليمية حول “الابتكار والأمن الإلكتروني” التي أقيمت خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2020 بمدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة، برعاية أساسية من الهيئة إيمانا بأهمية مشاركة الخبرات والتجارب في مجالي الابتكار والأمن الإلكتروني.
وطرحت الهيئة ورقة عمل استعرضت فيها رؤية الهيئة نحو أهمية التقنية وأمن الطيران في الوقت الذي تحقق فيه المملكة نموا متصاعدا في القطاع الذي استطاع تجاوز 100 مليون مسافر في 28 مطاراً داخلياً ودولياً وضرورة مواكبة ذلك بصنع تزامن بيئة تقنية باستخدام أحدث المعايير العالمية التقنية لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل نسبة إجراءات السفر باستخدام السمات الحيوية للمسافرين والاستفادة من تجارب الغير.
وأكدت الورقة أن زيادة التوسع في المطارات والتحول الرقمي يتطلب توفير معلومات وتكامل مع الجهات الخارجية مع الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة، وبات ضروريا التصدي للهجمات الإلكترونية واستخدام المعايير اللازمة للحفاظ على أمن المعلومات الذي أصبح ضرورة وليس خياراً.
كما شاركت الهيئة في المعرض التفاعلي الذي يقام على هامش الندوة وتعرض فيه أحدث تقنيات الصناعة في مجال أمن الطيران المدني ومجموعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بأمن الطيران المدني، إذ شكلت فرصة للمشاركين للتعرف والتواصل مع المصنعين ومقدمي الخدمات ذات العلاقة.
وتأتي الندوة بتنظيم من المنظمة العربية للطيران المدني بشراكة مع المؤتمر الأوروبي للطيران المدني واللجنة الأفريقية للطيران المدني، وبمشاركة أكثر من 200 مشارك يمثلون ما يقارب 40 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.

روابط ذات صلة

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة شمال قطاع غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة شمال قطاع غزة
كوريا الجنوبية تحظر دخول الأجانب الذين زاروا “بؤرة” تفشي كورونا

كوريا الجنوبية تحظر دخول الأجانب الذين زاروا “بؤرة” تفشي كورونا
وصول طائرة خاصة تقل طلبة سعوديين تم إجلاؤهم من مدينة أوهان الصينية

وصول طائرة خاصة تقل طلبة سعوديين تم إجلاؤهم من مدينة أوهان الصينية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*