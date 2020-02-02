احدث الأخبار

فعالية اليوم المفتوح لمبادرة “شرقية خضراء ” تشهد تفاعل آلاف الزوار
المنطقة الشرقية
 الصين تسجل أول إغلاق لمدينة خارج مقاطعة هوبي بسبب كورونا الجديد
أبرز المواد
 طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة شمال قطاع غزة
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تحظر دخول الأجانب الذين زاروا “بؤرة” تفشي كورونا
أبرز المواد
 وصول طائرة خاصة تقل طلبة سعوديين تم إجلاؤهم من مدينة أوهان الصينية
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني تختتم مشاركتها بالندوة الإقليمية “الابتكار والأمن الإلكتروني” بالمغرب
أبرز المواد
 4 خطوات لإعلان المنشآت لوظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”
أبرز المواد
 “تكافل” تودع 2.2 مليون ريال في حسابات مدارس الجوف
منطقة الجوف
 مسؤول يمني : تقرير لجنة الخبراء يؤكد الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن
أبرز المواد
 الخدمة المدنية تطلق “منصة مسار” لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الحكومية
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 أبل تعاقب الصين بسبب “كورونا”
أبرز المواد
فعالية اليوم المفتوح لمبادرة “شرقية خضراء ” تشهد تفاعل آلاف الزوار

فعالية اليوم المفتوح لمبادرة “شرقية خضراء ” تشهد تفاعل آلاف الزوار

المنطقة الشرقية
الصين تسجل أول إغلاق لمدينة خارج مقاطعة هوبي بسبب كورونا الجديد

الصين تسجل أول إغلاق لمدينة خارج مقاطعة هوبي بسبب كورونا الجديد

أبرز المواد
طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة شمال قطاع غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة شمال قطاع غزة

أبرز المواد
كوريا الجنوبية تحظر دخول الأجانب الذين زاروا “بؤرة” تفشي كورونا

كوريا الجنوبية تحظر دخول الأجانب الذين زاروا “بؤرة” تفشي كورونا

أبرز المواد

انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وبإشراف ومتابعة من سمو وزير الخارجية..

وصول طائرة خاصة تقل طلبة سعوديين تم إجلاؤهم من مدينة أوهان الصينية

وصول طائرة خاصة تقل طلبة سعوديين تم إجلاؤهم من مدينة أوهان الصينية
http://almnatiq.net/?p=827369
المناطق - واس

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وبإشراف ومتابعة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصلت اليوم الأحد الطائرة الخاصة التي تقل الطلبة السعوديين الذين تم إجلاؤهم من مدينة أوهان، حيث تمت عملية الإجلاء من المنطقة الموبوءة بجهود دقيقة وموفقة بالتعاون مع السلطات الصينية التي أبدت تعاونًا كاملا مع سفارة المملكة العربية السعودية لدى الصين، وقد تولت وزارة الصحة استقبالهم واتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لهم في مثل هذه الحالات.
وتأتي عملية إجلاء الطلبة السعوديين ضمن الخطط والتدابير الاحترازية التي وضعتها وزارة الخارجية لمتابعة وضع المواطنين السعوديين في الصين على إثر الحالة الصحية المتمثلة بفايروس كورونا الجديد، وبذلك يكون معظم السعوديين الموجودين في الصين قد غادروها خاصة الأسر والطلبة المقيمين ومنسوبي الجهات الحكومية، فيما تستكمل وزارة الخارجية إجلاء ما بقي من الموجودين على الأراضي الصينية ومتابعة خروجهم حالة بحالة.

روابط ذات صلة

الصين تسجل أول إغلاق لمدينة خارج مقاطعة هوبي بسبب كورونا الجديد

الصين تسجل أول إغلاق لمدينة خارج مقاطعة هوبي بسبب كورونا الجديد
طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة شمال قطاع غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة شمال قطاع غزة
كوريا الجنوبية تحظر دخول الأجانب الذين زاروا “بؤرة” تفشي كورونا

كوريا الجنوبية تحظر دخول الأجانب الذين زاروا “بؤرة” تفشي كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*