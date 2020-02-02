كوريا الجنوبية تحظر دخول الأجانب الذين زاروا “بؤرة” تفشي كورونا

المناطق - وكالات

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن رئيس وزراء كوريا الجنوبية قوله، إن البلاد ستمنع دخول أي أجانب زاروا إقليم هوبي بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين.

ونسبت الوكالة إلى رئيس الوزراء تشونغ سيه- كيون قوله، إن حظر الدخول سيبدأ يوم الثلاثاء.

وأعلنت كوريا الجنوبية الأحد، عن ثلاث إصابات جديدة مؤكدة، مما يرفع عدد المصابين بكورونا إلى 15 حالة، حسبما ذكرت “رويترز”.

وكشفت السلطات الصينية، الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصا إضافيا، جميعهم في مقاطعة هوبي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي القاتل، بينها 1921 إصابة في هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص، حسبما نقلت “فرانس برس”.