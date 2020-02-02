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الصين تسجل أول إغلاق لمدينة خارج مقاطعة هوبي بسبب كورونا الجديد

الصين تسجل أول إغلاق لمدينة خارج مقاطعة هوبي بسبب كورونا الجديد
http://almnatiq.net/?p=827378
المناطق - الرياض

أعلنت السُلطات الصينية اليوم عن إجراءات جديدة لإغلاق مدينة ونجو التي يقطنها تسعة ملايين نسمة وتقع على الساحل الشرقي للصين، في أول حالة تمتد فيها تدابير الحجر الصحي إلى خارج مقاطعة هوبي، حيث بدأ تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.
وتشمل الإجراءات غلق الطرق وفرض قيود على حركة السكان ، وفقًا لبيان أصدرته حكومة ونجو.
ولن يُسمح للعائلات سوى بإرسال فرد واحد من العائلة خارج المنزل كل يومين لشراء الضروريات. وتم نصح السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا لطلب العلاج الطبي أو لأسباب مماثلة.

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