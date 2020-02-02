سلطنة عُمان تعلق الرحلات الجوية مع الصين

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علقت سلطنة عُمان جميع رحلات الطيران المدني مع الصين حتى إشعار آخر في إجراء إحترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني أنه في إطار متابعتها للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، وبعد التنسيق مع وزارة الصحة العُمانية فإن هيئة الطيران المدني العُماني تعلق جميع رحلات الطيران المدني ية الصين الشعبية ابتداءً من اليوم الثاني فبراير 2020م وإلى إشعار آخر.