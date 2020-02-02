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أستراليا.. تأهب مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة

أستراليا.. تأهب مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة
http://almnatiq.net/?p=827397
المناطق - وكالات

حذرت السلطات في أستراليا من المخاطر الصحية للحرائق على العاصمة كانبيرا، خصوصا وأن حرائق الغابات تقترب منها، فيما يغطي الدخان والغبار أجزاء شاسعة من شرقي البلاد.

وخشية المخاطر الصحية على سكان العاصمة، وضعت أجهزة الدفاع المدني ومكافحة الحرائق مدينة كانبيرا في حالة تأهب قصوى الأحد مع اقتراب حرائق الغابات من المدينة.

وكانت الحرائق في إقليم العاصمة الأسترالية، الذي يضم المدينة، امتدت على مساحة تزيد على 136 ألف فدان، أي حوالي ربع كل أراضي المنطقة، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقالت سلطات مكافحة الحرائق المحلية إن درجات الحرارة الأقل سوف تساعد في جهود احتواء ألسنة اللهب الأحد، غير أنه مطلوب من السكان مراقبة أي تغير في الحرائق عن كثب.

وأشار رئيس وزراء إقليم العاصمة الأسترالية، آندرو بار، في تصريح لوسائل الإعلام، الأحد، إلى أنه ما زال أمام السلطات أيام، وربما أسابيع، من مكافحة النيران.

وثارت مخاوف منذ السبت من أن الحريق الذي تؤججه درجات الحرارة المرتفعة، التي تخطت 40 درجة مئوية، قد يصل إلى المشارف الجنوبية للعاصمة الأسترالية، مما يهدد المنازل والأرواح، كما حدث في العام 2003، عندما دمرت النيران نحو 500 منزل وخلفت 4 قتلى.

 

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