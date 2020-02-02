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دوري أبطال آسيا: تأجيل مباراتين في أستراليا بسبب فيروس كورونا

دوري أبطال آسيا: تأجيل مباراتين في أستراليا بسبب فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=827400
المناطق - الرياض

تعرضت مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم إلى المزيد من ظاهرة تأجيل المباريات في الآونة الأخيرة بسبب فيروس كورونا بعد أن أعلنت أستراليا بأن مباريات أنديتها المقررة في بيرث وسيدني لن تقام في موعدها بسبب حظر السفر.
وأعلنت الحكومة الاسترالية امس أنها لن تسمح لدخول أراضيها لجميع الأشخاص غير المواطنين القادمين من الصين في إطار إجراءات اتخذتها لمكافحة هذا الوباء.
وكان مقررا أن يستضيف فريق بيرث غلوري نظيره شنغهاي شينهوا الصيني في 11 فبراير الجاري ويلتقي سيدني اف سي بشنغهاي سيبغ في اليوم التالي، بيد أن الاتحاد الاسترالي لكرة القدم أكد بأنه أعلم الاتحاد الآسيوي بأنه لن يكون ممكناً إقامة مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا في استراليا كما كان مقرراً”.
وكان الاتحاد القاري أعلن الأسبوع الماضي أن مباريات الأندية الصينية المقرر إقامتها على أرضها في شهري فبراير ومارس ضمن منافسات دور المجموعات من دوري ابطال آسيا، سيتم نقلها الى خارج البلاد وتُلعب كمباريات خارج الديار بسبب فيروس كورونا الذي يضرب الصين منذ أسابيع.
وجاء في بيان على موقع الاتحاد القاري أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع الاتحاد الصيني للعبة “كإجراء احترازي لضمان سلامة ورفاهية اللاعبين والأندية المشاركة, مبيناً أنه سيتخذ قراره في وقت لاحق بشأن مباريات العودة والمباريات الأخرى.
هذا وتم إلغاء العديد من البطولات والأحداث الرياضية التي كان مقرر إقامتها في الصين أو نقلها إلى خارج البلاد نتيجة الوباء.

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