أمانة الاحساء .. ضبط مسلخ ذبح عشوائي في سوق الانعام

الاحساء - المناطق

كشف المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل عن أنه وامتداداً لجهود الأمانة الرقابية ضمن خطط المتابعة الشاملة لرصد مخالفي أنظمة واشتراطات الصحة العامة ، ضبطت وكالة الخدمات ممثلة في إدارة الأسواق المركزية ” مسلخاً للذبح العشوائي ” في احدى حظائر سوق الانعام المركزي ، تُديره عمالة وافدة عمدت الى القيام بالذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة التابعة للامانة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية ، مشيراً الى انه تم مصادرة واتلاف المضبوطات وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة البلدية واغلاق الموقع احترازياً ، موضحاً ان الذبح العشوائي له نتائجه السلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة كون من يقومون بذلك عمالة غير مختصة، بالإضافة الى غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح مما يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، كما يُعرض الذبائح للفساد السريع بسبب التعرض للملوثات الخارجية مما يسبب تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم، وكذلك عدم ضمان نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة في الذبح والتجهيز يكون سبباً في تلوث اللحوم ،لافتاً إلى أن عدم التخلص السليم من مخلفات الذبائح يؤدي إلى تلوث البيئة وتشويهها بصرياً وعدم الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.