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بلدية الخبر تحذر من إغلاق المنشآت التجارية لمواقف السيارات وفرض رسوم مالية عليها

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بلدية الخبر تحذر من إغلاق المنشآت التجارية لمواقف السيارات وفرض رسوم مالية عليها

بلدية الخبر تحذر من إغلاق المنشآت التجارية لمواقف السيارات وفرض رسوم مالية عليها
http://almnatiq.net/?p=827409
الخبر - المناطق

أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن قيام بعض المحلات التجارية بإغلاق مواقف السيارات أو فرض رسوم مقابل الوقوف يعد إجراء غير نظامي، موضحا أن إدارة رخص البناء رصدت قيام بعض المنشآت بإغلاق المواقف المخصصة للمنشأة للمرتادين وفرض رسوم مالية بطريقة مخالفة للنظام, حيث تم إزالة الحواجز واتخاذ الاجراءات النظامية تجاهها .

وأوضح المهندس سلطان الزايدي بأن المواقف جزء من ارتداد المبنى ومخصصة كمواقف للسيارات، مؤكداً في الوقت نفسه أنه بعدم جواز وضع اللوحات التي تمنع الوقوف لغير الزبائن

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