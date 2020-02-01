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التويجري يتقدم مشاة “صحة الرياض” في حملة #امش30

التويجري يتقدم مشاة “صحة الرياض” في حملة #امش30

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التويجري يتقدم مشاة “صحة الرياض” في حملة #امش30

التويجري يتقدم مشاة “صحة الرياض” في حملة #امش30
http://almnatiq.net/?p=827413
الرياض /شاجع الدوسري :

تقدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري اليوم الاحد، مشاة حملة #امش30 ، ، والتي تنفذها “صحة الرياض” مع منظومة “الصحة ” .ممثله بادارة التواصل الداخلي ..
وتهدف الحملة إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين للمشي، ومساعدة أكثر من (500) ألف شخص يعاني من الأمراض المزمنة.
كما تعتبرها مشروعاً وطنياً تهدف من خلاله الى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 لزيادة متوسط العمر من 74 الى 80 عاماً من خلال تعزيز ثقافة المشي بالمجتمع، وتتضمن المبادرة التي نفذتها إدارة التواصل الداخلي في “صحة الرياض” .
وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها «صحة الرياض» للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.

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