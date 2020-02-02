احدث الأخبار

بسبب كورونا .. العراق يمنع دخول جميع الزائرين من الصين
أبرز المواد
 “ساما” تطلق حملة توعوية تحت شعار “خلها لو هذا شكلها”
أبرز المواد
 وزير التعليم : ولي الأمر حمّلنا مسؤولية خدمة أبناء الوطن والاستثمار فيهم للإسهام في التنمية
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يقلّد قائد الحماية الخاصة بسموه رتبته الجديدة
منطقة جازان
 الأمير محمد بن ناصر يستقبل قائد قوة جازان السابق والمعين
أبرز المواد
 الصحة العالمية: تجهيز الدول للكشف عن كورونا خلال أسبوع
أبرز المواد
 عرض ظريف للتفاوض مع واشنطن يحدث شرخاً مع روحاني
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يستقبل مدير عام الخطوط السعودية
أبرز المواد
 وزارة الصحة: استقبال 10 طلاب سعوديين قادمين من الصين وعزلهم احتياطياً لمدة أسبوعين
أبرز المواد
 التويجري يتقدم مشاة “صحة الرياض” في حملة #امش30
منطقة الرياض
 بلدية الخبر تحذر من إغلاق المنشآت التجارية لمواقف السيارات وفرض رسوم مالية عليها
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية : إصلاح أكثر من ١٨ ألف متر مربع من حفر الشوارع، وزراعة أكثر من ٦٦٠ ألف شجرة ووردة
المنطقة الشرقية
بسبب كورونا .. العراق يمنع دخول جميع الزائرين من الصين

بسبب كورونا .. العراق يمنع دخول جميع الزائرين من الصين

أبرز المواد
“ساما” تطلق حملة توعوية تحت شعار “خلها لو هذا شكلها”

“ساما” تطلق حملة توعوية تحت شعار “خلها لو هذا شكلها”

أبرز المواد
وزير التعليم : ولي الأمر حمّلنا مسؤولية خدمة أبناء الوطن والاستثمار فيهم للإسهام في التنمية

وزير التعليم : ولي الأمر حمّلنا مسؤولية خدمة أبناء الوطن والاستثمار فيهم للإسهام في التنمية

أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان يقلّد قائد الحماية الخاصة بسموه رتبته الجديدة

نائب أمير منطقة جازان يقلّد قائد الحماية الخاصة بسموه رتبته الجديدة

منطقة جازان

أمير مكة المكرمة يستقبل مدير عام الخطوط السعودية

أمير مكة المكرمة يستقبل مدير عام الخطوط السعودية
http://almnatiq.net/?p=827424
المناطق - جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المُعين حديثًا سامي سندي.
وهنأ الأمير خالد الفيصل, السندي بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله، كما استمع سموه إلى شرح عن الأعمال المستقبلية للخطوط السعودية وكذلك خططها التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.

روابط ذات صلة

بسبب كورونا .. العراق يمنع دخول جميع الزائرين من الصين

بسبب كورونا .. العراق يمنع دخول جميع الزائرين من الصين
“ساما” تطلق حملة توعوية تحت شعار “خلها لو هذا شكلها”

“ساما” تطلق حملة توعوية تحت شعار “خلها لو هذا شكلها”
وزير التعليم : ولي الأمر حمّلنا مسؤولية خدمة أبناء الوطن والاستثمار فيهم للإسهام في التنمية

وزير التعليم : ولي الأمر حمّلنا مسؤولية خدمة أبناء الوطن والاستثمار فيهم للإسهام في التنمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*