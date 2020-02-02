أمير مكة المكرمة يستقبل مدير عام الخطوط السعودية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المُعين حديثًا سامي سندي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل, السندي بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله، كما استمع سموه إلى شرح عن الأعمال المستقبلية للخطوط السعودية وكذلك خططها التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.