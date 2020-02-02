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الأمير محمد بن ناصر يستقبل قائد قوة جازان السابق والمعين

الأمير محمد بن ناصر يستقبل قائد قوة جازان السابق والمعين
http://almnatiq.net/?p=827434
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوة جازان السابق اللواء ركن ناصر الأحمري بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة وذلك بعد صدور قرار تعيينه مساعداً لقائد المنطقة الجنوبية ، وقائد قوة جازان الجديد اللواء ركن عبدالله الشهراني بمناسبة تعيينه قائداً لقوة جازان.

ونوه سموه خلال اللقاء بالجهود والأعمال التي قام بها اللواء الأحمري طيلة فترة عمله بالمنطقة، متمنياً لهم التوفيق في جميع مهام عمله الجديدة.

وتمنى سمو أمير المنطقة ، لقائد قوة جازان الجديد التوفيق في عمله مشيداً سموه بالجهود والنجاحات المميزة للقوات المسلحة في المملكة بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع – حفظهما الله -.

من جهتهما عبر كل من اللواء الأحمري واللواء الشهراني عن اعتزازهما بخدمة الوطن في منطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة، متمنين التوفيق لجميع منسوبي القوات المسلحة في القيام بالمهام والواجبات المناطة بهم لحماية حدود الوطن.  مقدمين شكرهما لسمو أمير المنطقة على التوجيهات، والدعم التي تلقاها القوات المسلحة بمنطقة جازان من قبل سموه.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.

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