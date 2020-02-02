نائب أمير منطقة جازان يقلّد قائد الحماية الخاصة بسموه رتبته الجديدة

جازان - فضة عطيف

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتب سموه بالإمارة اليوم، قائد مجموعة الحماية الخاصة بسموه النقيب أحمد بن محمد العلياني رتبته الجديدة، إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى نقيب

وهنأ سموّه، النقيب العلياني على هذه الثقة، متمنيًا له التوفيق والسداد في عمله.

ورفع قائد مجموعة الحماية الخاصة بسمو نائب أمير منطقة جازان ، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على هذه الثقة, سائلاً الله تعالى أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.