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بسبب كورونا .. العراق يمنع دخول جميع الزائرين من الصين

بسبب كورونا .. العراق يمنع دخول جميع الزائرين من الصين
http://almnatiq.net/?p=827447
المناطق - وكالات

أعلنت الداخلية العراقية، اليوم الأحد، منع دخول جميع الزائرين الأجانب من الصين بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت في بيان لها “قررت وزارة الداخلية منع دخول الوافدين الأجانب من جمهورية الصين الشعبية إلى العراق”.

يشار إلى أن مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) من أكبر المستثمرين في النفط العراقي بينما تعمل المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (سي.إن.أو.أو.سي) في حقل ميسان جنوب شرق العراق.

هذا وباشرت الداخلية منذ أمس بإجراءات حظر دخول حاملي الجنسية الصينية إلى البلاد بسبب فيروس “كورونا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

كما ذكرت الوكالة أن الداخلية باشرت بإجراءات منع دخول حاملي الجنسية الصينية إلى العراق لمدة شهر.

من جانبها، أعلنت مديرية الجنسية والجوازات في البصرة مباشرتها بتنفيذ الأمر الصادر من الداخلية. وقال مدير المديرية، العميد أمجد حسن، للتلفزيون الحكومي إنه “تمت المباشرة بتنفيذ توجيه الداخلية بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية والمطار لمدة شهر اعتباراً من ليلة أمس 1/31”.

وتقول السلطات العراقية إنها لم تسجل حتى الآن أي إصابة بالفيروس واتخذت جملة إجراءات وقائية للحيلولة دون دخول الوباء إلى البلاد. كما تعمل الحكومة العراقية على إجلاء رعاياها في “ووهان” الصينية التي بدأ الفيروس بالانتشار من هناك.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت، الخميس، أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل “حال طوارئ صحية ذات بعد دولي”، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 304 وفيات و14380 إصابة.

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