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جامعة حائل تكشف حقيقة إصابة طالبة بفيروس كورونا

جامعة حائل تكشف حقيقة إصابة طالبة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=827450
المناطق - متابعات

كشفت جامعة حائل، حقيقة ما تم تداوله عبر بعض حسابات التواصل الاجتماعي، حول إصابة طالبة في الجامعة بفيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم الجامعة سعود البلوي، اليوم (الأحد)، عبر «تويتر» عدم صحة الأنباء التي تفيد بوجود إصابة طالبة في ⁧‫جامعة حائل⁩ بفيروس كورونا.

وأكد البلوي أن ما نشر مجرد شائعة من حسابات وهمية، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، مضيفا: «تأمل جامعة حائل من الجميع تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة والحذر من حسابات مجهولة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر شائعات مدعمة بصور مزيفة».

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