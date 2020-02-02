أمير الشرقية مؤكداً : التعليم هو ركيزة التنمية الشاملة للمملكة والمستدامة

الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم «الاحد»، معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يرافقة معالي مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الإستاذ الدكتور عبد الله الربيش ومعالي مساعد وزير التعليم الدكتور مساعد الفهيد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان وكبار مسؤولي الوزارة .

وبحث سموه مع معالي الوزير المشروعات التعليمية وخطط وبرامج وزارة التعليم في المنطقة الهادفة لتطوير العملية التعليمية، منوهاً سموه بما يحظى به التعليم في مجالاته كافة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الامين الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله – الهادفة لرقي العمل التعليمي وجودة مخرجاته وتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.

لافتًا سموه إلى أن بلادنا – ولله الحمد – تشهد تطورًا ملموسًا في كل المجالات، وهذا يحتم علينا جميعًا الاهتمام بالتعليم وتطوير قدرات أبنائنا وبناتنا تعليميًا وتقنيًا لمواكبة هذا التقدم والتطور.

وبين سموه أن الدولة – أيدها الله – سخرت كل الإمكانيات إيماناً منها بأن التعليم هو أهم ركيزة في التنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة الطموحة.

مشيراً سموه إلى أن خطط التنمية في المملكة دائماً ما تعول على مخرجات التعليم لما لها من أهمية وباعتبارها ثروةً حقيقية والتي يجب أن تتواكب مع متطلبات رؤية المملكة الطموحة 2030 ، مشيداً سموه بالجهود المقدمة والمبذولة من وزارة التعليم ممثلةً فيه وكالة التعليم الجامعي الدور التي تقوم به جامعات المنطقة الشرقية وإدارات التعليم بالمنطقة بالاهتمام في مخرجات التعليم وتأهيل الطلبة والطالبات لسوق العمل .

كما أعرب سموه عن شكره لوزير التعليم على الجهود التي يبذلها من أجل الارتقاء بمستوى التعليم .