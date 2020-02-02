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أمير الشرقية: التواصل بين مجلس الشورى ومجالس المناطق أسهم في إيضاح أولويات كل منطقة وحاجاتها

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أمير الشرقية: التواصل بين مجلس الشورى ومجالس المناطق أسهم في إيضاح أولويات كل منطقة وحاجاتها

أمير الشرقية: التواصل بين مجلس الشورى ومجالس المناطق أسهم في إيضاح أولويات كل منطقة وحاجاتها
http://almnatiq.net/?p=827461
الدمام - عبدالله السعيدي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم «الاحد»، لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى يتقدمهم رئيس اللجنة بالنيابة اللواء / عبد الهادي بن محمد العمري .
واطلع سموه على أبرز مهام وإنجازات اللجنة ، منوهاً بالدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطن من خلال ما يحظى به المجلس من دعم من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – يحفظهم الله – للحرص على كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن والوقوف على خدمتهم وحفظ الأمن لهم.
معرباً سموه عن ما حققه المجلس من إنجازات وعطاءات خلال مسيرته المباركة ، مشيراً إلى أن هذه الجهود أثمرت عن إنجاز العديد من المشاريع والأنظمة واللوائح والاتفاقيات والخطط، وعملت على استشعار صوت المواطن وسعت لإيجاد الحلول لقضاياه وتطلعاته، وحرصت على تعزيز أواصر الصداقة بين المملكة وأشقائها وأصدقائها حول العالم.
ولفت سموه الى أن التواصل بين مجلس الشورى ومجالس المناطق والزيارات المتبادلة بينهما أسهم في إيضاح الصورة لأعضاء مجلس الشورى حيال أولويات كل منطقة وحاجاتها التنموية، والمقومات المتوافرة في كل منطقة, والعمل على قياس الأداء والمخرجات للخطط والبرامج والمنجزات وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
من جهته أعرب رئيس وأعضاء اللجنة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما وجدته اللجنة من دعم وإهتمام من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -يحفظهما الله- وتعاون الجهات الأمنية بالمنطقة.

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