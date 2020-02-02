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نائب أمير جازان و وزير الثقافة و وزير التجارة يزورون مهرجان البن السابع

نائب أمير جازان و وزير الثقافة و وزير التجارة يزورون مهرجان البن السابع
http://almnatiq.net/?p=827464
جازان - فضة عطيف

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، يرافقه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي اليوم , مهرجان البن السابع في جبال جازان ” قهوة الكيف .. مرحب الضيف” ، الذي تستضيفه محافظة الدائر بني مالك وذلك بمقر المهرجان بحي العرقين بالمحافظة..
وتجول سموه وسمو وزير الثقافة ومعالي وزير التجارة والاستثمار على أقسام المعرض المصاحب وأركانه ، واستمعوا لشرح مفصل من محافظ الدائر بني مالك المشرف العام على المهرجان نايف بن ناصر بن لبدة والقائمين عن المعرض الذي يضم مشاركة “105” مزارعين من مزارعي البن بالقطاع الجبلي بالمنطقة ، إضافة لمشاركة عدد من الجهات الحكومية الراعية والداعمة للمهرجان.
وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان في ختام الجولة عن سعادته بزيارة المهرجان ولقاء المزارعين والأهالي , مؤكداً سمو أن مهرجان البن سيسهم في التعريف بما تزخر به محافظة الداير والمحافظات الجبلية خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات ومنها زراعة منتج البن , وما تشتهر به جبال المنطقة من منتجات زراعية وحرف يدوية.
وشدد الأمير محمد بن عبدالعزيز على أهمية المهرجان في دعم زراعة البن والتعريف بها على المستويين المحلي والإقليمي لما تتميز به من عناصر ومكونات طبيعية تضاهي أعرق الدول المنتجة له عالمياً , حيث بلغ إنتاج المنطقة للعام الحالي 336 طناً بزيادة 109 أطنان عن العام الماضي.
من جانبه أعلن سمو وزير الثقافة عن الانتهاء من إعداد ملف المهارات والمعارف المرتبطة بزراعة البن الخولاني في منطقة جازان، وتقديمه في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للمناقشة قبل تسجيله على قائمة التراث الثقافي غير المادي في المنظمة الدولية، ليكون رابع عنصر تراث ثقافي غير مادي منفرد يُسجل للمملكة وثامن ملف من ضمن اجمالي ملفات التي شاركت فيها المملكة.
وأشاد بحرص القيادة الرشيدة على الرقي والتوسع في وازدهار زراعة البن في المملكة، وتحويله إلى مورد اقتصادي مستديم وثقافي، لربط الأجيال بهذه الزراعة التي تمتد لمئات السنين في المنطقة، لما تحمله القهوة من رمزية عميقة لقيم الثقافة العربية , مبيناً أن زراعة البن في محافظة بني مالك والمحافظات الجبلية بمنطقة جازان تشهد اقبالاً متزايداً من الكثير من الأهالي والشباب على هذا الإرث المتأصل بين أبناء المحافظات الجبلية بالمنطقة.
وبين معالي وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي،  بأنه جرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل لتطوير ودعم إنتاج وتسويق “بن جازان” محليًا وعالميًا وعبر التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة المنشآت المحلية والمزارعين لتكون هذه الصناعة في مستوى التطلعات.

 

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