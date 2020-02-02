أمير القصيم يلتقي مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة

واستمع الأمير فيصل بن مشعل من مدير الفرع خلال اللقاء إلى نبذة عن الأعمال الإحصائية للهيئة في المنطقة ، كما اطلع سموه على خطط الهيئة واستعداداتها لتعداد السعودية 2020 ، وعرض الجدول الزمني المزمع إقامته في المرحلة الحالية وأبرز الجهود المتعلقة بذلك ، كاشفاً أن هذا سيكون بمشاركة أكثر من 2800 باحثاً ميدانياً ، و90 مفتشاً ، و487 مراقباً ، و16 مساعداً لموظفي هيئة الإحصاء.

وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء من جهود متصلة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وانعكاساتها على البرامج التطويرية والتنموية ، منوهاً بخطوة التحول في تعداد 2020 من الورقي إلى الالكتروني ، ودور هيئة الإحصاء في رسم خطط التنمية وإعداد الإستراتيجيات لدعم اتخاذ القرار التي تُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد سموه على أهمية ما يمكن أن يقدمه التعداد من خدمات ، لأنه مالم تتوفر لديهم المعلومات في كافة الجوانب والبيانات العلمية والعملية والصحية التي تسعى إلى تحقيقها كل نتيجة لخدمة أفراد المجتمع ، مشيراً إلى ضرورة نشر ثقافة توفير وتحليل البيانات الدقيقة والحديثة والشاملة وفق المنهجيات العلمية الحديثة لتمكين صنّاع ومتخذي القرارات وصناع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية من بناء قراراتهم وخططهم على تشخيص واضح ودقيق للمعطيات.

من جهته أعرب المدير العام لفرع الهيئة العامة للإحصاء عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته ومتابعته المستمرة لأعمال الفرع، بما يعزز ثقافة الإحصاء في المجتمع وتحقيق أهداف الهيئة.