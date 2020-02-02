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أمير منطقة جازان يدشن ويضع حجر الأساس لمشروعات مائية وبيئية بأكثر من 5 مليارات ريال

أمير منطقة جازان يدشن ويضع حجر الأساس لمشروعات مائية وبيئية بأكثر من 5 مليارات ريال
http://almnatiq.net/?p=827483
جازان - فضة عطيف

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يوم غد , ويضع حجر لعدد من المشروعات البيئية والمائية والزراعية بالمنطقة بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 5 مليارات ريال.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المشروعات التي سيتم تدشين ووضع حجر الأساس لها، تشمل مشاريع مائية ستسهم في زيادة نسب التغطية للخدمات المائية، ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات المياه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية في نقل وتوزيع المياه، وتحقيق الاستفادة الكاملة من مياه الأمطار، بالإضافة إلى مشروعات بيئية وزراعية تهدف إلى زيادة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، وتحسن الأداء التشغيلي، وزيادة المساحات الخضراء في المنطقة، وتجميل الشواطئ والمتنزهات، إضافة إلى توفير حلول بيئية مستدامة.
وبينت الوزارة أن المشروعات التي سيتم تدشينها ستشمل تنفيذ خطوط رئيسة وشبكات فرعية وتوصيلات مياه منزلية، لزيادة نسبة التغطية للخدمات المائية، وزيادة السعة التصميمية لمحطات التنقية، وكذلك تنفيذ خزانات مياه وإعادة تأهيل الخطوط الناقلة ووحدات الضخ، بالإضافة إلى مشاريع للرصد الهيدرولوجي لقياس الأمطار والسيول وآبار المراقبة ,إضافة لعدة مشروعات لإنشاء وتشغيل مشاريع مطاحن في المنطقة، وتنفيذ مبادرة المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار في عدد من المحافظات.
فيما ستشمل المشروعات التي سيقوم سمو أمير منطقة جازان بوضع حجر الأساس لها عدة مشروعات في مجالات تنفيذ أنظمة نقل المياه، ومحطات التحلية، وإنشاء خزانات، ومشروعات حفر آبار المراقبة، وتنفيذ مرفأ للصيادين، ومشروعات لتطوير ونشر زراعة الفل لتنمية المنتجات العطرية، ودعم سلالة البن والمانجو، وتأهيل قسم الحشرات في مختبر جازان، واستزراع أشجار المانجروف في جنوب البحر الأحمر، وتشجير متنزهات وطنية في عدد من المحافظات.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حرصها على تركيز جميع المشاريع والخطط على أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الشاملة للمياه، والاستراتيجية الوطنية للبيئة، سعياً للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويقدّم خدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

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