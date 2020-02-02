المملكة والكويت تبدآن العمل لاستئناف إنتاج النفط من «المقسومة»

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أفاد مصدران في قطاع النفط بأن الكويت و المملكة العربية السعودية بدأتا الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط الخام من حقل الخفجي الذي يشارك البلدان في تشغيله بإنتاج تجريبي قرب نهاية فبراير.

واتفقت المملكة والكويت العام الماضي على استئناف الإنتاج في حقلين بالمنطقة المقسومة يشارك البلدان في إدارتهما يمكن أن يضخا ما يصل إلى 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

وذكر مسؤول نفطي بالكويت لـ«رويترز» أنه سيبدأ إنتاج نحو 10 آلاف برميل من حقل الخفجي حول 25 فبراير، مضيفا أنها «كمية كافية لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية»، وقال إن الحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل بحلول أغسطس.

وتابع أنه سيبدأ الإنتاج من حقل الوفرة بواقع 10 آلاف برميل يوميا في أواخر مارس، ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميا من الحقل بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي.

وأضاف أن من المتوقع أن يصل الإنتاج من حقل الخفجي إلى 175 ألف برميل يوميا ومن حقل الوفرة إلى 145 ألف بعد مرور سنة من بدء الإنتاج التجريبي.

وتخفض المملكة والكويت إمداداتهما من النفط في إطار اتفاق بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين في ما يعرف بـ«مجموعة أوبك+»، وينتهي العمل بالاتفاق في مارس.

وفي ديسمبر، صرح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لـ«رويترز» بأن استئناف الإنتاج من الحقلين لن يؤثر على التزام البلدين باتفاق أوبك.