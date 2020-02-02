الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة تبوك تقدم خدماتها ضمن حملة “هويتي انتمائي”

المناطق - تبوك

بدأت وحدات الأحوال المدنية في منطقة تبوك اليوم بتقديم خِدماتها للنساء في المتوسطة السادسة أبناء بمدينة تبوك لمدة يومين وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لحملة (هويتي انتمائي) التي تهدف الى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها وضرورة المحافظة عليها إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.

مما يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.