جامعة جازان تعين وتبتعث 79 عضو هيئة تدريس

عقد مجلس جامعة جازان اليوم جلسته الخامسة للعام الجامعي 1441هـ، برئاسة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور/ مرعي بن حسين القحطاني، وبحضور وكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة، وذلك في قاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري.

وأوضح أمين مجلس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أنه وبعد الاطلاع على جدول أعمال الجلسة اتخذ المجلس عددا من القرارات منها :

الموافقة على تعيين عدد (51) عضو هيئة تدريس على رتبة محاضر وأستاذ مساعد (6 أستاذ مساعد) و (45 محاضرا). والموافقة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة (28) من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة.

والموافقة على نقل برنامج (الإدارة السياحية) في قسم السياحة والآثار بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ليكون أحد برامج قسم إدارة الأعمال بكلية إدارة الأعمال.

والموافقة على ترقية عدد من موظفي الجامعة على المراتب العليا(المرتبة الثالثة عشرة).

والموافقة على عدد من مواضيع الندب والإعارة لعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وإقرار تعديل التقويم الأكاديمي للعام الجامعي 1441هـ.