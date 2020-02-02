احدث الأخبار

البصيلي: واجبنا نصرة الدولة ومواجهة المغرضين في وسائل التواصل
منطقة جازان
 جامعة جازان تعين وتبتعث 79 عضو هيئة تدريس
منطقة جازان
 حادثة طعن في لندن.. والشرطة تقتل المنفذ
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل العضو المنتدب لشركة أركو للاستقدام
أبرز المواد
 الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة تبوك تقدم خدماتها ضمن حملة “هويتي انتمائي”
منطقة تبوك
 المملكة والكويت تبدآن العمل لاستئناف إنتاج النفط من «المقسومة»
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يطلع على جهود لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة بلجرشي
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يدشن ويضع حجر الأساس لمشروعات مائية وبيئية بأكثر من 5 مليارات ريال
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة
أبرز المواد
 امير الشرقية يشرف إطلاق مبادرة «تجسير» بغرفة الشرقية منتصف فبراير
أبرز المواد
 نائب أمير جازان و وزير الثقافة و وزير التجارة يزورون مهرجان البن السابع
منطقة جازان
 أمير الشرقية: التواصل بين مجلس الشورى ومجالس المناطق أسهم في إيضاح أولويات كل منطقة وحاجاتها
أبرز المواد
البصيلي: واجبنا نصرة الدولة ومواجهة المغرضين في وسائل التواصل

البصيلي: واجبنا نصرة الدولة ومواجهة المغرضين في وسائل التواصل

منطقة جازان
جامعة جازان تعين وتبتعث 79 عضو هيئة تدريس

جامعة جازان تعين وتبتعث 79 عضو هيئة تدريس

منطقة جازان
حادثة طعن في لندن.. والشرطة تقتل المنفذ

حادثة طعن في لندن.. والشرطة تقتل المنفذ

أبرز المواد
أمير منطقة الرياض يستقبل العضو المنتدب لشركة أركو للاستقدام

أمير منطقة الرياض يستقبل العضو المنتدب لشركة أركو للاستقدام

أبرز المواد

البصيلي: واجبنا نصرة الدولة ومواجهة المغرضين في وسائل التواصل

البصيلي: واجبنا نصرة الدولة ومواجهة المغرضين في وسائل التواصل
http://almnatiq.net/?p=827505
جازان - فضة عطيف

استقبل معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني معالي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي عضو هيئة كبار العلماء في مكتبه بالإدارة العليا بالجامعة.
وأكد معاليه أن الجامعة حريصة على توعية طلابها ضد التطرف والإرهاب، حيث أقامت العديد من المحاضرات التوعوية وترسيخ ونشر رسالة الدين السمحة التي تدعو إلى الوسطية والاعتدال.
وقد ألقى معالي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جبريل البصيلي محاضرة “القيم العليا للإسلام ونبذه للتطرف والإرهاب”، بكلية الشريعة والقانون بأبو عريش صباح اليوم.
وفي بداية المحاضرة رحب عميد كلية الشريعة والقانون الدكتور عاصم مدخلي بمعالي الشيخ البصيلي، مؤكداً أن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة برامج الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ” زيارة عالم” بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء وقد قام بالتنسيق والإعداد لها وحدة التوعية الفكرية بالجامعة.
وتناول معالي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جبريل البصيلي في محاضرته العديد من المحاور التي تبين القيم العليا للإسلام ونبذه للتطرف، وخطر التطرف على المسلم، وكذلك الأمور التي تحصن المسلم من التطرف، ومكانة المملكة العربية والسعودية في العالم الإسلامي وما تنعم به من أمن وأمان.
كما حذر فضيلته من كلام المغرضين في وسائل التواصل الاجتماعي وما تعرضت له المملكة من هجمات إعلامية، وأكد أنه على المسلم نصرة الدولة ضد أعدائها لما لهذه البلاد من مكانة فهي محل التوحيد وإقامة شرع الله والواجب على كل مسلم لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر، ومن يعادي هذه البلاد فإنما يعادي الإسلام وأهله.
وأشار فضيلته إلى عناية العلماء بالقيم الإسلامية وأثر ذلك في التوازن ونبذ التطرف والإرهاب بما من الله عليهم من بصيرة ونظرة للحق، مؤكداً على أن علماء هذه الأمة لهم ومواقفهم الواضحة ضد الفتن والتطرف.

 

روابط ذات صلة

جامعة جازان تعين وتبتعث 79 عضو هيئة تدريس

جامعة جازان تعين وتبتعث 79 عضو هيئة تدريس
أمير منطقة جازان يدشن ويضع حجر الأساس لمشروعات مائية وبيئية بأكثر من 5 مليارات ريال

أمير منطقة جازان يدشن ويضع حجر الأساس لمشروعات مائية وبيئية بأكثر من 5 مليارات ريال
نائب أمير جازان و وزير الثقافة و وزير التجارة يزورون مهرجان البن السابع

نائب أمير جازان و وزير الثقافة و وزير التجارة يزورون مهرجان البن السابع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*