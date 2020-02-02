البصيلي: واجبنا نصرة الدولة ومواجهة المغرضين في وسائل التواصل

جازان - فضة عطيف

استقبل معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني معالي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي عضو هيئة كبار العلماء في مكتبه بالإدارة العليا بالجامعة.

وأكد معاليه أن الجامعة حريصة على توعية طلابها ضد التطرف والإرهاب، حيث أقامت العديد من المحاضرات التوعوية وترسيخ ونشر رسالة الدين السمحة التي تدعو إلى الوسطية والاعتدال.

وقد ألقى معالي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جبريل البصيلي محاضرة “القيم العليا للإسلام ونبذه للتطرف والإرهاب”، بكلية الشريعة والقانون بأبو عريش صباح اليوم.

وفي بداية المحاضرة رحب عميد كلية الشريعة والقانون الدكتور عاصم مدخلي بمعالي الشيخ البصيلي، مؤكداً أن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة برامج الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ” زيارة عالم” بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء وقد قام بالتنسيق والإعداد لها وحدة التوعية الفكرية بالجامعة.

وتناول معالي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جبريل البصيلي في محاضرته العديد من المحاور التي تبين القيم العليا للإسلام ونبذه للتطرف، وخطر التطرف على المسلم، وكذلك الأمور التي تحصن المسلم من التطرف، ومكانة المملكة العربية والسعودية في العالم الإسلامي وما تنعم به من أمن وأمان.

كما حذر فضيلته من كلام المغرضين في وسائل التواصل الاجتماعي وما تعرضت له المملكة من هجمات إعلامية، وأكد أنه على المسلم نصرة الدولة ضد أعدائها لما لهذه البلاد من مكانة فهي محل التوحيد وإقامة شرع الله والواجب على كل مسلم لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر، ومن يعادي هذه البلاد فإنما يعادي الإسلام وأهله.

وأشار فضيلته إلى عناية العلماء بالقيم الإسلامية وأثر ذلك في التوازن ونبذ التطرف والإرهاب بما من الله عليهم من بصيرة ونظرة للحق، مؤكداً على أن علماء هذه الأمة لهم ومواقفهم الواضحة ضد الفتن والتطرف.