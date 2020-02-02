وزير التعليم يزور مركز “إثراء” ويطلع على البرامج والمبادرات المقدمة للطلاب والمعلمين

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زار معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي”إثراء” في مدينة الظهران، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر وعدد من المسؤولين في المركز.

واطلع معالي وزير التعليم خلال الزيارة على أبرز البرامج والمبادرات التعليمية التي يقدمها المركز، ومنها برنامج إثراء للمسرح المدرسي، والمحتوى التعليمي الرقمي، و مؤتمر مابعد التعليم 2020، وتجول في جوانب المركز وأقسامه المختلفة، حيث يقدم المركز ما يزيد على 80 ألف ساعة تعليمية سنويًا عبر ورش العمل التي يعكف المركز على تقديمها.

ويعد المركز منصة ثقافية تعزز شغف التعلم والابتكار والتبادل المعرفي الذي يرتكز على أفضل الممارسات الحديثة، والمواكبة لروح العصر وتنسجم مع مخرجاته، علاوة على تعزيز أهمية تكامل الخبرات الدولية مع المحلية في بناء ممارسات تعليمية ناجحة.

ومن بين البرامج التي يقدمها المركز (حاضنة إثراء وإثراء العلوم) كأحدث برامج المركز التعليمية لهذا العام، وهو برنامج تعليمي مستدام لتدريب المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتقنية وبناء المهارات الشخصية، ويستهدف أكثر من 12,000 ألف طالب وطالبة في المرحلة العمرية من (13- 18 سنة)، بالإضافة إلى 2000 معلم ومعلمة، من خلال 280,000 ألف ساعة تعليمية.

كما يقدم برنامج (إثراء العلوم)، وهو برنامج تعليمي يستهدف أكثر من 21 ألف طالب وطالبة، ويهدف إلى تطبيق الأساليب العلمية من خلال التجارب التي يقوم بها الطلاب، علاوة على توفير برامج تعليمية متخصصة في تقديم هذا النوع من التدريب لتنمية مهارات الطلبة العلمية، ويستهدف 3500 طالب وطالبة من المرحلة العمرية (13 -16 سنة).

