تعليم أملج يكرم الطالب محمد بن حكم

المناطق- أملج - فايز السميري:

كرم مكتب تعليم أملج ومدرسة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الطالب محمد بن حكم بن صالح من مدرسة ابتدائية الشيخ محمد بن عبدالوهاب بأملج والذي حقق المركز الأول في (الفرع الثاني – المستوى الأول) من منافسات المرحلة النهائية من الدورة الـ 24 لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة ، والتي استضافتها منطقة جازان ، وتم تقديم العديد من الهدايا والدروع والشهادات التقديرية للطالب ووالديه .

وبارك مدير مكتب تعليم املج الأستاذ هاشم محمد ناصر الشريف للطالب حصوله على هذا المنجز منوهاً بالدور الرائد لهذه الجائزة في تشجيع الناشئة من ذوي الإعاقة على حفظ كتاب الله وثمن “الشريف ” التعاون بين المدرسة وأبنائنا الطلاب في بناء جيل متمسك بتعاليم القرآن الكريم ومتخلق بأخلاقه، إضافة إلى الحرص على التحصيل العلمي والتربوي في شتى المجالات مقدمًا شكره وامتنانه للمعلمين وقائد المدرسة نظير جهودهم المبذولة وعملهم كمنظومة واحدة .

من جهته بارك قائد مدرسة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الأستاذ خالد بن عطيفي للطالب وذويه حصولة على المركز الأول لحفظ القرآن الكريم واكد بأن هذه بدايه باذن الله للطالب الذي سينطلق لحصد العديد من الجوائز باذن الله.

