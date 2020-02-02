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حادث طعن “إرهابي” في لندن.. والشرطة تقتل الجاني

حادث طعن “إرهابي” في لندن.. والشرطة تقتل الجاني
http://almnatiq.net/?p=827534
المناطق - وكالات

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، أن الشرطة أطلقت النار على رجل طعن آخرين في منطقة منطقة ستريتهام جنوب لندن.

وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأحد، مقتل رجل على أيدي قوات الشرطة؛ بعدما طعن عددا من الأشخاص بمقاطعة (ستريتهام) جنوب العاصمة لندن، في حادثة صنفتها بـ “الإرهابية”.

وأفادت الشرطة البريطانية – في تدوينة كتبتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – بأنه لا يزال التحقيق في ملابسات الحادث الإرهابي مستمرا.

وأشارت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية إلى أن الشرطة حثت المواطنين بتجنب التجول في منطقة الحادث.

ونقلت صحيفة “ديلي تلغراف” عن شهود عيان، سماعهم أصوات 3 طلقات نارية على الأقل، أطلقتها الشرطة على الجاني.

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