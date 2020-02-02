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وزير الإعلام يدشن منصة للتسجيل المهني لدعم الإعلاميين

وزير الإعلام يدشن منصة للتسجيل المهني لدعم الإعلاميين
http://almnatiq.net/?p=827554
المناطق - واس

دشن معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة اليوم المنصة الإلكترونية للتسجيل المهني للإعلاميين والتي تتيح لكافة المرتبطين بالقطاع الإعلامي بمختلف أنواعه من مهنيين ومختصين وفنيين التسجيل في المنصة والحصول على البطاقة المهنية التي توفر لهم عدد من الامتيازات.
وقال الوزير الشبانة : إن الهدف من التسجيل المهني للإعلاميين هو أن يكون كتعريف لهم ولتقديم الدعم لهم من خلال منح حاملي البطاقة المهنية عدد من الامتيازات، منها تمكين الإعلامي -في حال رغبته- من إظهار بيانات التواصل والمهنة ضمن قائمة المسجلين على المنصة الإلكترونية بحيث تكون متاحة لأصحاب الأعمال والباحثين عن مختصين في مجال الإعلام.
وأضاف أن وزارة الإعلام ستعطي حاملي البطاقة المهنية الأولوية في حضور المحافل والفعاليات التي تنظمها الوزارة والهيئات التابعة لها وفقاً للضوابط المنظمة في هذا الشأن، إضافة إلى تمكينهم من الاستفادة من المزايا والعروض المقدمة من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف الأستاذ سعود بن نصار الحازمي أن الهيئة قامت بحصر 55 مهنة إعلامية معتمدة على القوائم المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتصنيف السعودي الموحد للمهن.
وأردف أنه يحق للإعلاميين المواطنين والمقيمين التقدم للحصول على البطاقة المهنية بحيث تكون مدة صلاحية البطاقة ثلاث سنوات للمواطن، وسنة واحدة للمقيم أو مع انتهاء صلاحية هوية مقيم أيهما أبكر، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع مؤسسة البريد السعودي لتسليم البطاقات للإعلاميين المسجلين على المنصة لمحل إقامتهم.
واستطرد الحازمي أن بناء قاعدة بيانات للعاملين في مجال الإعلام بمختلف أنواعه يسهم في تقديم وتبادل الخدمات بين العاملين في القطاع وأصحاب الأعمال بكفاءة وفعالية أكبر، مضيفاً أنه يمكن الاطلاع على دليل المهن، من خلال رابط المنصة التالي: https://lcsys.gov.sa/gcam-licenses/new.
وتأتي هذه الخطوة في إطار عمل الوزارة والهيئة على التطوير المستمر للوصول إلى ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030 من خلال تفعيل منظمة بيئة الإعلام بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية ومحتوى مهني يتسم بالتنوع والتنافسية والاستدامة.

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