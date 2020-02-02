وزير الإعلام يستقبل وزير الإعلام والتنمية المجتمعية الكازاخستاني

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بمقر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم, وزير الإعلام والتنمية الاجتماعية بجمهورية كازاخستان داورين آبايف.

وجرى خلال الاستقبال؛ استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التعاون الإعلامي، وسبل تعزيز التبادل بين البلدين في المجالات ذات العلاقة.

