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التدريب التقني بمنطقة حائل يعلن جاهزيته لاستقبال أعمال الفحص الفني لسيارات متسابقي ⁧‫#رالي_حائل_نيسان2020

التدريب التقني بمنطقة حائل يعلن جاهزيته لاستقبال أعمال الفحص الفني لسيارات متسابقي ⁧‫#رالي_حائل_نيسان2020

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“الأرصاد” تنبه بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان

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في مقر ورشة الفحص الفني بالمعهد الصناعي الثانوي بحائل يومي الاثنين والثلاثاء الموافق ٩ - ١٠ / ٦ / ١٤٤١ هـ

التدريب التقني بمنطقة حائل يعلن جاهزيته لاستقبال أعمال الفحص الفني لسيارات متسابقي ⁧‫#رالي_حائل_نيسان2020

التدريب التقني بمنطقة حائل يعلن جاهزيته لاستقبال أعمال الفحص الفني لسيارات متسابقي ⁧‫#رالي_حائل_نيسان2020
http://almnatiq.net/?p=827574
المناطق - حائل

تبدأ صباح يوم غداً (الاثنين) عمليات الفحص الفني لمركبات ١٢١ متسابقًا، منهم ٥١ متسابقا في فئة الدراجات الناريةوالكواد، و ٧٠ متسابقا في فئتي السيارات والشاحنات، للمشاركة في بطولة رالي حائل نيسان الدولي 2020 في نسختهالخامسة عشر، ويشكل السائقين السعوديين نسبة عظمى من إجمالي المشاركين، وتمكن عدد منهم من الفوز ببطولةالرالي وتحقيق مراكز متقدنة خلال ١٤ عاما الماضية، وينطلق الرالي (الثلاثاء) القادم بعد إعطاء راعي الحفل صاحبالسمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل شارة الانطلاق للمتسابقين بمسافة 1400 كيلو علىاربع مراحل.

وتأتي عملية الفحص الفني للتأكد من مدى مطابقة المركبات المشاركة لقوانين وشروط المشاركة في السباق بالإضافةلإجراءات السلامة المتبعة، والتي حددها الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات بإشراف الاتحاد السعوديللسيارات والدراجات النارية.

من جانبه، أكد المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل مشعل التميمي ، بأن المعهد الصناعيالثانوي أنهى استعداداته كافة لاستقبال أعمال الفحص الفني لمركبات المتسابقين المشاركين في رالي حائل نيسان 2020 بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، موضحاً أن ورشة المحركات والمركبات بالمعهد أصبحتجاهزة لاستقبال مركبات المتسابقين ، مشيرا ان الإدارة قامت بتكليف عدد من المدربين والمتدربين المتخصصين في مجالالمحركات والمركبات والسلامة والفحص من الكفاءات المتميزة للقيام بأعمال الفحص الفني لمركبات متسابقي الراليوأعمال فحص السلامة لملابس المتسابقين، وكذلك تكليف مجموعة من المتدربين من الجوالة والكشافة بالوحداتالتدريبية للقيام بأعمال التنظيم داخل وخارج ورشة الفحص الفن

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