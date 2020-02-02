احدث الأخبار

محافظ تيماء يستقبل رئيس المجلس البلدي بالمحافظة
منطقة تبوك
 التدريب التقني بمنطقة حائل يعلن جاهزيته لاستقبال أعمال الفحص الفني لسيارات متسابقي ⁧‫#رالي_حائل_نيسان2020
منطقة حائل
 وزير الإعلام يستقبل وزير الإعلام والتنمية المجتمعية الكازاخستاني
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
منطقة مكة المكرمة
 “الصحة”: لم نسجل أي حالة إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد حتى الآن
أبرز المواد
 وزير الإعلام يدشن منصة للتسجيل المهني لدعم الإعلاميين
أبرز المواد
 وزير العمل يصدر قرارًا لتوطين مهنة الصيدلة
أبرز المواد
 نائب وزير التعليم: هدفنا تعميق الانتماء الوطني وتعزيز القيم الإيجابية للوسطية والتسامح
أبرز المواد
 مقتل 9 مدنيين من بينهم عائلة بغارات شمال غربي سوريا
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل سفير الصين لدى المملكة
أبرز المواد
 حادث طعن “إرهابي” في لندن.. والشرطة تقتل الجاني
أبرز المواد
 تعليم أملج يكرم الطالب محمد بن حكم
منطقة تبوك
محافظ تيماء يستقبل رئيس المجلس البلدي بالمحافظة

محافظ تيماء يستقبل رئيس المجلس البلدي بالمحافظة

منطقة تبوك
التدريب التقني بمنطقة حائل يعلن جاهزيته لاستقبال أعمال الفحص الفني لسيارات متسابقي ⁧‫#رالي_حائل_نيسان2020

التدريب التقني بمنطقة حائل يعلن جاهزيته لاستقبال أعمال الفحص الفني لسيارات متسابقي ⁧‫#رالي_حائل_نيسان2020

منطقة حائل
وزير الإعلام يستقبل وزير الإعلام والتنمية المجتمعية الكازاخستاني

وزير الإعلام يستقبل وزير الإعلام والتنمية المجتمعية الكازاخستاني

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان

“الأرصاد” تنبه بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان

منطقة مكة المكرمة

محافظ تيماء يستقبل رئيس المجلس البلدي بالمحافظة

http://almnatiq.net/?p=827578
المناطق -تيماء - محمد العنزي :

استقبل محافظ تيماء سعد بن نايف السديري اليوم بمكتبه بالمحافظة رئيس المجلس البلدي بتيماء حابس بن عبدالله العنزي .
ورحب”السديري” برئيس المجلس البلدي مقدماً له التهنئة بثقة إنتخابه رئيساً للمجلس البلدي خلال الفترة القادمة.
وأكد”السديري “على أهمية دور المجلس البلدي بالمحافظة من خلال الإسهام في الارتقاء بالعمل التنموي والخدمي وتلمس احتياجات المواطنين داعياً المولى عز وجل أن يوفقه وأعضاء المجلس.

وقدّم رئيس المجلس البلدي الشكر والتقدير لمحافظ تيماء على توجيهاته وحرصه والمساهمة في رفع مستوى الخدمات بالمحافظة بمتابعته المستمرة وجولاته الميدانية التي تعكس مدى حرصه بالوقوف على ما من شأنه الرقي بمستوى المحافظة في شتى المجالات.

روابط ذات صلة

تعليم أملج يكرم الطالب محمد بن حكم

تعليم أملج يكرم الطالب محمد بن حكم
الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة تبوك تقدم خدماتها ضمن حملة “هويتي انتمائي”

الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة تبوك تقدم خدماتها ضمن حملة “هويتي انتمائي”
“تكافل” تودع أكثر من أربعة ملايين ريال في حسابات مدارس تبوك

“تكافل” تودع أكثر من أربعة ملايين ريال في حسابات مدارس تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*