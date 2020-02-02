محافظ تيماء يستقبل رئيس المجلس البلدي بالمحافظة

المناطق -تيماء - محمد العنزي :

استقبل محافظ تيماء سعد بن نايف السديري اليوم بمكتبه بالمحافظة رئيس المجلس البلدي بتيماء حابس بن عبدالله العنزي .

ورحب”السديري” برئيس المجلس البلدي مقدماً له التهنئة بثقة إنتخابه رئيساً للمجلس البلدي خلال الفترة القادمة.

وأكد”السديري “على أهمية دور المجلس البلدي بالمحافظة من خلال الإسهام في الارتقاء بالعمل التنموي والخدمي وتلمس احتياجات المواطنين داعياً المولى عز وجل أن يوفقه وأعضاء المجلس.

وقدّم رئيس المجلس البلدي الشكر والتقدير لمحافظ تيماء على توجيهاته وحرصه والمساهمة في رفع مستوى الخدمات بالمحافظة بمتابعته المستمرة وجولاته الميدانية التي تعكس مدى حرصه بالوقوف على ما من شأنه الرقي بمستوى المحافظة في شتى المجالات.