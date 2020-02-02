آل جابر يلتقي نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في اليمن

المناطق - الرياض

التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في اليمن السيدة ناهد حسين.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض عن مشاريع البرنامج في عدد من المحافظات اليمنية و الخطط المستقبلية لتوسع البرنامج من خلال المشاريع الجديدة والتي تشمل سبع قطاعات مختلفة .

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى التجارب الدولية لمنظمة الأمم المتحدة متمثلة بالبرنامج الانمائي ودوره في وضع خطط استراتيجية لتنمية وتنفيذ عدد من المشاريع داخل اليمن.

وأكدت السيدة ناهد حسين على ضرورة تفعيل الشراكة الاستراتيجية على الأرض بين كافة المنظمات التنموية التي تسعى لتحقيق الاستقرار في اليمن عبر التحول من المشاريع الإغاثية لمشاريع التنمية والإعمار ، مضيفةً أن الأزمة الحالية في اليمن هي أزمة تنموية وليست إنسانية.

وفي نهاية اللقاء عبر الجانبان عن تطلعاتهم إلى شراكة حقيقية تتحقق بها التنمية عبر توحيد الجهود والعمل كفريق واحد وفق رؤية تنموية في اليمن.