مقتل 20 مدنيا بهجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو

المناطق - وكالات

أفاد مصدر أمني في بوركينا فاسو، الأحد، بمقتل 20 مدنيا، الليلة الماضية، في هجوم في قرية لامدامول على بعد 40 كلم من غورغادجي، التابعة لمقاطعة سينو في شمال البلاد.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن “مسلحين مجهولين هاجموا قرية لامدامول ليل السبت إلى الأحد، وقتلوا ما لا يقل عن 20 مدنيا. قتل المهاجمون المدججون بالسلاح على متن الدراجات النارية السكان”.

وأكد مصدر أمني آخر لفرانس برس وقوع الهجوم، موضحا أنه جاء “بعد تهديد السكان قبل بضعة أيام بوجوب مغادرة القرية”.

وأضاف أن “قوات الدفاع والأمن تعمل ليل نهار لتأمين المنطقة والسكان، لكن من الصعوبة أن يكونوا في كل مكان”.

ويأتي الهجوم على المدنيين بعد أسبوع من هجمات مماثلة في شمال البلاد ووسطها. ففي 25 يناير، قتل 39 مدنيا في هجوم على قرية في منطقة تونغوماييل بمقاطعة سوم.

وتشهد بوركينا، المحاذية لمالي والنيجر، هجمات منذ 2015 خلفت نحو 800 قتيل.

وأفادت الأمم المتحدة أن الهجمات في مالي والنيجر وبوركينا أسفرت عن أربعة آلاف قتيل في 2019، وتسببت بأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع فرار 600 ألف شخص من أعمال العنف.