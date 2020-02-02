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الدفاع المدني يسيطر على حريق مطعم بحي البلد بمدينة جيزان

الدفاع المدني يسيطر على حريق مطعم بحي البلد بمدينة جيزان
http://almnatiq.net/?p=827598
المناطق - فضة عطيف

أوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بأنه وردنا بلاغ في تمام الساعة 10:16 صباحاً من اليوم الأحد وذلك عن حادث حريق بأحد مطاعم مدينة جيزان في حي البلد وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة لموقع الحادث وعند الوصول للموقع اتضح ان الحادث كان عبارة عن حريق داخل مطعم وتمت أعمال المكافحة والسيطرة عليه وإحتوائه من قبل الفرق ، وقد أقتصر الحريق على مدخنة المطعم فقط وذلك دون حدوث اي اصابات ولله الحمد وتضرر فقط للمطبخ داخل الموقع .

‏‎وانه بعد المعاينة من قبل المختصين بالدفاع المدني تبين ان أسباب الحادث كانت بسبب تراكم وتجمع زيوت القلي بالمدخنة والتي لم يتم صيانتها وتنظيفها بشكل دوري علماً بأن أنظمة الإنذار والإطفاء قد عملت بموقع الحادث بالشكل المطلوب وقد تم إغلاق المطعم لحين عمل الصيانة اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات ..

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