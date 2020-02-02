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إدارة “تعليم الجوف” تنظم دورات لتهيئة المشاركين في جائزة الأمير فيصل بن نواف

إدارة “تعليم الجوف” تنظم دورات لتهيئة المشاركين في جائزة الأمير فيصل بن نواف
http://almnatiq.net/?p=827604
المناطق - الجوف

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في مركز التميز 21 برنامج تدريبي للمشاركين والمشاركات في جائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود للتميز التعليمي والمؤسسي.

وأوضح مدير مركز التميز الأستاذ خالد بن طايع البلوي أن هذه الخطط ينفذها مدربين ومدربات يمتلكون الخبرة الفنية والعلمية، كما أنهم سبق وشاركوا في جائزة التميز الوزارية، وهي متاحة لجميع الفئات المشاركة حسب رغبتهم واحتياجهم وتهدف إلى تهيئتهم للمشاركة في الجائزة وتدريبهم ليتسنى لهم الاستعداد لتجهيز ملفات المشاركة وتحقيق الشواهد المطلوبة.

وقال إن البرامج التدريبية المطروحة للبنين هي: “المعلم المتميز، الموظف الإداري، المبادرات والتجارب، الطالب المتميز” ويقدمها الأستاذ جلال البيالي، “الخدمات التعليمية المتميزة، التميز المؤسسي، العمل التطوعي” ويقدمها الأستاذ فيصل الوقيد، “المشرف المتميز” ويقدمها الأستاذ طارق العويضة، “التميز المدرسي” ويقدمها الأستاذ سلطان مطارد الرويلي.

مشيراً إلى طرح 12 برنامج تدريبي للبنات، وهي: “الطالب المتميز، العمل التطوعي” وتقدمها الأستاذة جليلة المسعر، “التميز المدرسي” وتقدمها الأستاذة هند السهلي، “الخدمات التعليمية المتميزة” وتقدمها الأستاذة صباح الفارس، “الموظف الإداري المتميز، المعلم المتميز” وتقدمها الأستاذة رحاب الفياض، “الطالب المتميز” وتقدمها الأستاذة عفاف المرشد، “الخدمات التعليمية المتميزة لوكيلات المدارس” وتقدمها الأستاذة إيمان الضميري، “الخدمات التعليمية لأمينات المصادر” وتقدمها الأستاذة نفلا المويشير، “المعلم المتميز” وتقدمها الأستاذة أماني المفرج، “الخدمات التعليمية المتميزة لرائدة النشاط” وتقدمها الأستاذة كوثر الفياض، “المشرف المتميز” وتقدمها الأستاذة ناهد الجعفر.

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