أمير الجوف يرأس اجتماعاً بفريق تحقيق كفاءة الإنفاق

المناطق - الجوف

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، اجتماعاً بفريق تحقيق كفاءة الإنفاق بإمارة المنطقة بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن

عبدالله آل سلطان، ورئيس وأعضاء الفريق .

وفي بداية الاجتماع أكد سموه على تطوير الخدمات والعمل على تحقيق رفع كفاءة الإنفاق بتميز وجودة، بما يتوافق مع استراتيجية شاملة ومنظومة عمل مؤسسي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .

بعد ذلك شاهد سموه عرض مرئي تفاعلي عن كفاءة الإنفاق وخطة عمل فريق كفاءة الإنفاق بالإمارة ، وتمت مناقشة المقترحات والأفكار المقدمة حول تحقيق كفاءة الإنفاق، وآليات التنفيذ ومدى ملاءمتها مع الخطة ، والغاية المرجوة منها في رفع مستويات الكفاءة التشغيلية والرأسمالية، وبما يتناسب وحجم الأعمال المبتكرة في هذا الجانب مع المعطيات الحالية، وينسجم مع تحقيق الأهداف والرؤى .

كما تمت مناقشة الفرص والمبادرات خلال الربع الأول من هذا العام

لإدراجها ضمن خطة التنفيذ .